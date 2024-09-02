Волжанка, «закопавшая» друзей в долговой яме, выслушала приговор суда





Волжский городской суд Волгоградской области огласил приговор 30-летней местной жительнице, которая оформила кредиты на своих знакомых на сумму более 7,5 млн рублей. Как сообщает V102.RU, волжанка признана виновной в совершении 23 эпизодов мошенничества в крупном размере.

Установлено, что с 2021 годо по июль 2023-го сотрудница банка под предлогом достижения плана на работе предложила своим знакомым взять кредит и передать ей, пообещав самостоятельно погашать задолженность. Всего ей удалось обмануть на крупную сумму 12 граждан.

– С учетом обстоятельств совершения преступлений и мнения государственного обвинения суд приговорил фигурантку уголовного дела к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Женщина взята под стражу в зале суда, – пояснили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Свою вину женщина признала полностью. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.