Жалоба защитника депутата Волгоградской областной думы Татьяны Распутиной, безуспешно пытавшегося оспорить в Светлоярском райсуде возбуждение уголовного дела в отношении его доверительницы, направлена в вышестоящую инстанцию, сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда.

В объединенной пресс-службе судов региона в ответ на запрос журналистов информагентства уточнили, что пока материалы на рассмотрение не поступали.

Напомним, Распутину подозревают в нарушении установленного порядка обращения с муниципальным имуществом Светлоярского городского поселения. Речь идет про две квартиры, исключенные из специализированного жилищного фонда, вместо которых городскому поселению было предоставлено иное жилое помещение, но уже меньшей площади.

Адвокат депутат облдумы Михаил Растрыгин, комментируя неудачу в районном суде, пояснил, что принятое нижестоящим судом решение не соответствует требованиям законности и обоснованности.

Коллаж: ИА «Высота 102»