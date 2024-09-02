В городе под Волгоградом в День знаний запретили онлайн-трансляции

В Михайловке Волгоградской области сегодня, 2 сентября, в День знаний родителям учеников рекомендовали воздержаться от проведения онлайн-трансляций школьных линеек.

— При обнаружении на территории образовательных учреждении подозрительных граждан (не местных лиц, ранее не появлявшихся на данных территориях, без детей, наблюдающих и проводящих фото, видеосъемку объектов), а также бесхозных предметов, вызывающих подозрение незамедлительно информировать экстренные оперативные службы города по телефонам 112 или 102, — цитирует V102.RU заявление ГО и ЧС администрации Михайловки.

Уточняется, что рекомендации, призывающие в День знаний отказаться от стримов и размещения фотографий, а также видео в соцсетях и мессенджерах в режиме реального времени, исходят от антитеррористической комиссия городского округа в целях предотвращения террористической опасности.

Напомним, волгоградским школам разрешили самим выбирать формат линеек в День знаний.

Фото: архив ИА «Высота 102»