Сегодня 1 сентября, а это значит, что лето закончилось. Кто-то успел по полной насладиться солнцем и природой, набраться сил и запастись воспоминаниями в отпуске, ну а если не получилось, то можно еще всё наверстать. Редакция ИА «Высота 102» предлагает вспомнить самые эмоциональные и интересные моменты прошедшего лета, которое было щедро не только на солнечные и жаркие дни, но и на запоминающиеся события.









Атмосфера футбольного праздника в середине лета захлестнула знойный город. На стадионе «Волгоград Арена» в захватывающей борьбе за Суперкубок «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2, став обладателем заветной награды уже в 9-й раз. Перед началом матча зрителей разогревали отечественные звезды – группа «Земляне», Ольга Серябкина и группа Rasa.

















Еще одно масштабное событие - крупнейший на юге России фестиваль спорта, музыки и самовыражения Ultra100 в Волжском. Его посетили порядка 15 тысяч человек, из которых больше 2 тысяч - приняли участие в марафонских забегах на различные дистанции.













Третий молодежный фестиваль #ТриЧетыре, который прошел летом в Волгограде, посетили более 500 тысяч человек: дети, подростки, молодежь, жители из всех муниципальных образований Волгоградской области, представители Донбасса, Новороссии и других регионов России.





В Волгограде впервые за долгие годы потушили Вечный огонь на Аллее Героев в связи с закрытием мемориала на капитальный ремонт. Частицу Вечного огня в торжественной обстановке передали на временное хранение в музей-панораму «Сталинградская битва».





Лето запомнилось масштабными инфраструктурными стройками и новыми приобретениями. Так, первые десять трамваев модели «Львенок» вышли на трамвайный маршрут №2 в Волгограде, чем порадовали горожан.





Еще одна приятная новость – строительство путепровода на Третьей продольной, которое идет хорошими темпами и постепенно близится к завершению.





К сожалению, не обошлось и без ЧП. Одним из крупных стало крушение пассажирского поезда №491, следовавшего по маршруту Казань – Адлер. Напомним, что девять пассажирских вагонов, в которых находились люди, сошли с рельсов в результате столкновения состава и самосвала на переезде Гремячая – Котельниково.









Были этим жарким летом и сильные пожары. Так, например, горел строящийся ЖК URBN в Ворошиловском районе Волгограда. А также крыша многоквартирного дома на севере Волгограда. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.









Радовали волгоградцев красивые фейерверки, местная природа, четвероногие друзья и близкие люди, которые всегда помогут и поддержат.





















Фото Павла Мирошкина / V102.RU