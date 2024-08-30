Новая телебашня в Волгограде вошла в топ-5 самых высоких в России





Новая 256-метровая телебашня на улице Краснополянской в Волгограде вошла в топ-5 самых высоких телебашен России, сообщает V102.RU.

Как ранее сообщалось информагентством, трансляция 20 цифровых телеканалов в Волгограде начнется с 10 сентября текущего года. В скором времени на нее также перенесут с других объектов связи и 21 FM-радиостанцию. Старая телебашня на Мамаевом кургане прослужила 67 лет.

Новая телебашня охватывает зону проживания более 908 тысяч человек. Общий вес конструкции составляет 800 тонн. Она на 76 метров выше предыдущей.

К слову, четвертую строчку занимает Новороссийская телебашня, обогнав волгоградскую всего на 5 метров - 261. Третье и второе место занимают Пермская и Санкт-Петербургская телебашни высотой 275 и 311,5 метров соответственно. Самой высокой телебашней в России является Останкинская с высотой вдвое больше волгоградской - 540 метров.

Фото: администрация Волгоградской области