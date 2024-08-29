На острове под Волгоградом нашли труп мужчины

В Волжском Волгоградской области на пляже «Лагуна» сегодня, 29 августа, обнаружили труп мужчины, сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.

— На тело наткнулись отдыхающие на острове Зеленом, — уточнил источник. — Рядом лежал рюкзак с вещами и документами. Никаких повреждений на трупе не было.

По словам очевидцев, бездыханное тело располагалось под деревом возле ворот. В СУ СКР по Волгоградской области в ответ на запрос информагентства сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка.

Напомним, в Волгограде под окнами 16-этажки нашли труп мужчины.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»