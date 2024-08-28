В Волгограде прощаются с убитыми сотрудниками ИК-19

В Дзержинском районе Волгограда сегодня, 28 августа, провожают в последний путь погибших при вооруженном захвате ИК-19 в Суровикино Волгоградской области сотрудников УФСИН.

Как стало известно V102.RU, церемония началась в 08.00 в похоронном доме «Память» на улице Землячки, 74. Далее пройдет отпевание. На кладбище Краснооктябрьского района похоронят замначальника по безопасности и оперативной работе Андрея Кучму. В Суровикино простятся с начальниками отрядов отдела по воспитательной работе с осужденными Виктором Чернушкиным и Сергеем Гордополовым, а также начальником отдела охраны Иваном Кречетовым.

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали, что прощание с погибшими сотрудниками состоится 27 августа. Церемонию перенесли из-за проведения дополнительных следственных действий.

Напомним, вооруженное нападение на ИК-19 произошло 23 августа. Во ФСИН России заявили, что в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо осужденных. Спецназ ликвидировал нападавших. Следствие продолжает выяснять, как осужденные собрали взрывное устройство в колонии строгого режима. Выдвигается версия о том, что радикалы напали на сотрудников УФСИН во время досмотра заключенных.

Фото: архив ИА «Высота 102»