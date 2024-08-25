В Волгограде простятся с убитыми в ИК-19 сотрудниками УФСИН

В Волгограде во вторник, 27 августа, в похоронном доме «Память» на улице Землячки состоится церемония прощания с убитыми в ходе вооруженного захвата сотрудниками ИК-19 в Суровикино Волгоградской области.

Как сообщает V102.RU, в последний путь проводят начальников отрядов отдела по воспитательной работе с осужденными 25-летнего Сергея Гордополова и 37-летнего Виктора Чернушкина, замначальника ИК-19 — начальника отдела охраны 40-летнего Ивана Кречетова и заместителя начальника учреждения — заместителя начальника по безопасности и оперативной работе 46-летнего Андрея Кучму.

— После панихиды Кучму похоронят в Волгограде. Остальных — в Суровикинском районе, — рассказал информагентству бывший коллега погибших.

Напомним, вооруженное нападение на колонию строгого режима произошло 23 августа. ФСИН России заявила, что в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо осужденных. Спецназ ликвидировал нападавших. Следствие выясняет, как осужденные собрали взрывное устройство в колонии строгого режима. Выдвигается версия о том, что радикалы напали на сотрудников ИК-19 во время досмотра заключенных.

Фото: архив ИА «Высота 102»