Пахмутова высказалась о поощрении молодых дарований в Волгограде

Сегодня, 27 августа, композитор Александра Пахмутова прокомментировала инициативу властей Волгоградской области об установлении премий и стипендий её имени для талантливой молодежи, передает V102.RU.

- Благодарю за инициативу губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова, а молодым дарованиям России творческих успехов, в добрый путь! - написала Александра Николаевна в своем Telegram-канале.

Решением главы региона в Волгоградской области победителям регионального музыкального конкурса, посвященного творчеству композитора Александры Пахмутовой, будут вручать премии. А лучшим молодым представителям в сфере культуры и искусства - стипендии. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Бочаров.

Так, победители конкурса получат по 100 тысяч рублей, лауреаты — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Поощрять будут наставников победителя и лучшего концертмейстера — премии составят 150 тысяч рублей и 130 тысяч рублей соответственно.

Стипендии в сфере культуры и искусства имени композитора Александры Пахмутовой установлены в размере 20 тысяч рублей. Выплачивать их будут ежегодно пяти лучшим студентам - победителям и дипломантам международных и российских конкурсов, лауреатам фестивалей и смотров, победителям олимпиад и выставок, постоянно проживающим на территории Волгоградской области.

Фото: администрации Волгоградской области