Губернаторские стипендии имени Александры Пахмутовой установили в Волгограде

Стипендии губернатора в сфере культуры и искусства имени композитора Александры Пахмутовой в размере 20 тысяч рублей установили в Волгограде. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление главы региона опубликовано сегодня, 26 августа, на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

Такую материальную поддержку с 1 января 2025 года в Волгоградской области ежемесячно будут получать пять талантливых ребят из числа учащихся образовательных организаций дополнительного образования детей, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования сферы культуры и искусства Волгоградской области.

В документе поясняется, что право на такую стипендию будут иметь победители и дипломанты международных и российских конкурсов, лауреаты фестивалей и смотров, победители олимпиад и выставок, постоянно проживающие на территории Волгоградской области.

Стипендии будут выплачиваться 1 год. Они будут назначаться постановлением губернатора на основании представления председателя областного комитета культуры в соответствии с решением коллегии комитета культуры.

Фото: администрации Волгоградской области