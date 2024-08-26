В Волгограде рецидивист спланировал серию ограблений в СНТ «Золотая осень»

Дзержинский районный суд Волгограда огласил приговор 46-летнему ранее судимому местному жителю, который совершил серию ограблений в СНТ «Золотая Осень». Как сообщает V102.RU, спланировать схему ограблений со своим сообщником ему удалось в одном из продуктовых магазинов неподалеку от садового товарищества.

Установлено, что Владимир М. и его сообщник с декабря 2023 по февраль 2024 года, воспользовавшись отсутствием собственников домовладений, отжимали оконные либо дверные блоки и проникали в дома. На двух дачах они совершили кражу бытовой техники и других товаров. В один из домов злоумышленники возвращались для повторного ограбления, однако вынести ничего не смогли, поскольку были замечены сотрудником ЧОП, который прибыл по сигналу тревоги.

Также Владимир М. в одиночку совершил кражу имущества еще из двух домов. Общая сумма ущерба в результате серии ограблений составила более 900 тысяч рублей.

Свою вину подсудимый признал полностью. В отношении второго фигуранта уголовное дело выделено в отдельное производство.

- Приговором суда Владимир М. признан виновным, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - уточнили в пресс-службе суда.

Приговор вступил в законную силу.