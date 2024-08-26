Происшествия

Глава района Волгоградской области доложил об обстановке после падения БПЛА

Происшествия 26.08.2024 10:48
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26.08.2024 10:48


Глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов озвучил подробности падения обломков двух беспилотников на жилой дом и хозпостройки, сообщает V102.RU.

- 26 августа около 04:00 утра на территории Еланского муниципального района произошло падение предположительно обломков двух БПЛА. Один БПЛА упал в селе Бабинкино Дубовского сельского поселения. Были повреждены жилой дом и сарай, пострадавших нет. Второй БПЛА попал в пустой склад для хранения сельхозпродукции в хуторе Хвощинка  Морецкого сельского поселения, пострадавших  также нет, - заявил в своем Telegram-канале районный глава. 

Сейчас на месте работают оперативные службы. Глава также сообщил, что со стороны районной администрации будут приняты все меры для скорейшей ликвидации последствий происшествия.

Ранее, напомним, о падении обломков двух БПЛА в Еланском районе Волгоградской области сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me

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