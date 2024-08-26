



Глава Еланского района Волгоградской области Дмитрий Литвинов озвучил подробности падения обломков двух беспилотников на жилой дом и хозпостройки, сообщает V102.RU.

- 26 августа около 04:00 утра на территории Еланского муниципального района произошло падение предположительно обломков двух БПЛА. Один БПЛА упал в селе Бабинкино Дубовского сельского поселения. Были повреждены жилой дом и сарай, пострадавших нет. Второй БПЛА попал в пустой склад для хранения сельхозпродукции в хуторе Хвощинка Морецкого сельского поселения, пострадавших также нет, - заявил в своем Telegram-канале районный глава.

Сейчас на месте работают оперативные службы. Глава также сообщил, что со стороны районной администрации будут приняты все меры для скорейшей ликвидации последствий происшествия.

Ранее, напомним, о падении обломков двух БПЛА в Еланском районе Волгоградской области сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me