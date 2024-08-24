РИА Новости: пострадавшие сотрудники ФСИН находятся в тяжёлом состоянии





24 августа появились первые подробности о режиме работы ИК-19, а также о текущем состоянии перевезённых из Суровикинской ЦРБ в Волгоград сотрудников ФСИН. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, на территории подвергшегося нападению исправительного учреждения продолжают работать следственные органы, однако оно функционирует в штатном режиме.

- Колония уже работает штатно. Следственные действия там продолжаются, - рассказали журналистам в УФСИН России по Волгоградской области.

Кроме того, сотрудники ведомства рассказали изданию, что в настоящее время четверо сотрудников ФСИН, раненых во время акции радикалов, находятся в тяжёлом состоянии.

Отметим, ранее редакция сообщала подробности перевозки в Волгоград санитарной авиацией и реанимационными автомобилями четверых пострадавших. Сотрудники ФСИН были доставлены в ГКБСМП №25 и в областную больницу №1. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.