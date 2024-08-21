В Волгоградской области введены новые стандарты стоимости ЖКУ для расчета субсидий

В Волгоградской области утверждены стандарты стоимости ЖКУ на 2024 год, которые используются для расчета субсидий, предоставляемых гражданам для оплаты за помещение и коммунальные услуги. Как сообщает V102.RU, соответствующий 446-страничный документ опубликован сегодня, 21 августа, на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

Согласно изменениям, к примеру, в Дубовке региональный стандарт стоимости ЖКУ для одиноко проживающего пенсионера в частном доме, который обеспечивается коммунальными ресурсами круглый год, увеличился с 3663,66 руб. до 4020,70 руб. Для одного члена семьи из трех человек сумма подрастет с 1974,87 руб. до 2161,13 руб.

В Иловле показатели для расчета субсидий примерно такие же, а вот в Котово они для вышеперечисленных категорий немного выше - 4117,51 руб. и 2257,94 руб. соответственно. В Ленинске - 6081,32 руб. и 4221,75 руб. В Палласовке - 4328,33 руб. и 2468,76 руб. В Краснослободске - 4802,35 руб. и 2209,22 руб.

В Волгограде стандарты стоимости ЖКУ в многоквартирном или индивидуальном жилом доме, где отопительный период 7 месяцев, для одинокого человека в 2024 году определены в сумме 6122,40 руб., на одного члена семьи из трех человек – 3408,75 руб. В неотапливаемый период (5 месяцев) – 3391,31 руб. и 2340,06 руб. соответственно.

В Волжском в многоквартирном жилом доме, которые обеспечивается ЖКУ в течение года, в том числе отоплением, региональный стандарт установлен в размере 4145,41 руб. и 2620,83 руб.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникающие с 1 июля 2024 года. Напомним, что с 1 июля произошло повышение коммунальных тарифов.

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости ЖКУ, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.