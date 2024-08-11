Общество

Из Волгограда в Курскую область отправили вторую партию гумпомощи

Общество 11.08.2024 10:36
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11.08.2024 10:36


Депутаты Волгоградской областной думы оперативно подключились к сбору гуманитарного груза для Курской области, подвергшейся преступному нападению ВСУ. Сегодня, 11 августа, конвой отправился в пострадавший регион. 


— Для ПВР, в которых размещаются люди, эвакуированные из приграничных районов, представители регионального заксобрания закупили бензиновые генераторы и микроволновые печи, — рассказали V102.RU в пресс-службе облдумы. 


Напомним, ранее в Курскую область из Волгограда отправился первый гуманитарный конвой. Все необходимое уже распределяется среди нуждающихся. Пункт сбора лично посетил губернатор Андрей Бочаров. 

Глава региона поставил задачу по дальнейшему оказанию поддержки. При необходимости Волгоградский регион готов принять жителей пострадавших районов и принять активное участие в восстановлении населенных пунктов.

Фото: Волгоградская областная дума 

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