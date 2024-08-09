Волгоградцы помогут в восстановлении территорий Курской области после атак ВСУ





В Курскую область сегодня, 9 августа, из Волгограда отправился гуманитарный конвой. Как сообщает ИА «Высота 102», в пункте сбора гумпомощь побывал в пятницу губернатор региона Андрей Бочаров. Согласно поставленным им дополнительным задачам, Волгоградская область подготовится к размещению жителей пострадавших районов и будет готова принимать участие в восстановлении населенных пунктов в Курской области.

В пострадавшие населенные пункты волгоградцы направили сегодня бензогенераторы, холодильники, микроволновые печи, электрические плиты и чайники, питьевую воду, продукты питания, а также средства личной гигиены. Напомним, ранее сообщалось, что список необходимого был сформирован совместно с властями пострадавшего от атак ВСУ региона.





По сведениям волгоградского обладмина, гуманитарная помощь собрана на средства региона и при участии предприятий и организаций Волгоградской области. Свой вклад внесли также индивидуальные предприниматели, фермеры и простые жители. Продукция в оперативном порядке поступала из разных районов области.

– Волгоградская область сочувствует и сопереживает жителям Курской области, подвергшейся террористической атаке со стороны преступного националистического фашистского режима Украины, – сказал сегодня в ходе своего визита на пункт сбора помощи Андрей Бочаров. – По согласованию с руководством Курской области мы продолжаем работу по формированию новых гуманитарных конвоев. Кроме того, Волгоградская область в случае необходимости и по согласованию с руководством Курской области готова разместить у себя на территории людей из пострадавших районов — взрослых и детей. Также Волгоградская область готова взять на себя ряд обязательств по восстановлению части населенных пунктов Курской области после террористической атаки. В настоящее время данные вопросы согласовываются с руководством Курской области.







Подготовиться к проведению восстановительных работ в пострадавшем регионе волгоградцы, по поручению Андрея Бочарова, должны в сжатые сроки.

– Там зима наступает намного раньше, чем у нас, поэтому задача очень актуальна. Надо сразу же определиться, в каком населенном пункте мы работаем, сколько там людей проживало или проживает, что нам необходимо будет устранить, поработать по освещению, дорогам, подготовке всего коммунального сектора к зиме. Уже сегодня надо, с одной стороны, оказать помощь, а с другой – думать про будущее, – обратился волгоградский губернатор к руководителям профильных ведомств 9 августа.

Напомним, что подобный опыт у Волгоградской области есть – регион активно помогает в восстановлении инфраструктуры Станично-Луганского района ЛНР.

Фото, видео: администрация Волгоградской области