Общество

Курская область приняла гуманитарную помощь из Волгограда

Общество 10.08.2024 19:43
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10.08.2024 19:43


Гуманитарная помощь, направленная в Курскую область из Волгограда накануне, прибыла в пункт назначения. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области 10 августа. 

Напомним, что жители Волгоградской области отправили курянам бензогенераторы, холодильники, микроволновые печи, электрические плиты и чайники, питьевую воду, продукты питания, а также средства личной гигиены. Список необходимого был сформирован совместно с властями пострадавшего от атак ВСУ региона. 

Сообщается, что конвой преодолел путь из Волгограда в Курск без остановок за 20 часов. 

Губернатор Волгоградской области заявил о готовности волгоградцев оказать содействие Курской области в восстановлении поврежденной в результате теракта ВСУ инфраструктуры. При этом Андрей Бочаров подчеркнул необходимость привести силы и средства в готовность в сжатые сроки в преддверии предстоящей зимы. 

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