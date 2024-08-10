Курская область приняла гуманитарную помощь из Волгограда

Гуманитарная помощь, направленная в Курскую область из Волгограда накануне, прибыла в пункт назначения. Об этом сообщили в администрации Волгоградской области 10 августа.

Напомним, что жители Волгоградской области отправили курянам бензогенераторы, холодильники, микроволновые печи, электрические плиты и чайники, питьевую воду, продукты питания, а также средства личной гигиены. Список необходимого был сформирован совместно с властями пострадавшего от атак ВСУ региона.

Сообщается, что конвой преодолел путь из Волгограда в Курск без остановок за 20 часов.

Губернатор Волгоградской области заявил о готовности волгоградцев оказать содействие Курской области в восстановлении поврежденной в результате теракта ВСУ инфраструктуры. При этом Андрей Бочаров подчеркнул необходимость привести силы и средства в готовность в сжатые сроки в преддверии предстоящей зимы.