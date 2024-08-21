Школу в Волжском обязали заплатить 150 тыс. за разорванную руку ребенка





Прокуратура Волгоградской области добилась предоставления компенсации морального вреда 11-летнему школьнику, который получил рану из-за металлической ручки в кабинете спецкласса для детей с нарушением зрения. Как сообщает V102.RU, со школы в пользу ребенка было взыскано 150 тысяч рублей.

- Установлено, что 15 ноября 2023 года ребенок в специализированном классе для детей с нарушением зрения ударился о металлическую ручку двери и получил ушибленную рваную рану левого предплечья. Согласно законодательству, образовательная организация обязана обеспечить для воспитанников безопасные условия обучения, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По итогам проверки прокуратурой в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации за полученную травму. Решением суда иск прокурора удовлетворен.

Исполнение судебного акта взято прокуратурой на контроль.

Напомним, у 10-летнего мальчика в результате несчастного случая был вырван значительный участок кожи. Ребенок два месяца провел в стационаре и пережил ряд операций. Также ему понадобилась реабилитация у психолога.