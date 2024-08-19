Суперкубок по футболу разогнал инфляцию в Волгоградской области





Годовая инфляция в Волгоградской области в июле возросла и составила 8,48% после 8,21% в июне. Как рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ, свою лепту в ускорение инфляции внесли индексация тарифов ЖКХ, рост издержек компаний и повышенный спрос на авиаперелеты у туристов. Годовая инфляция в Волгоградской области в июле возросла и составила 8,48% после 8,21% в июне. Как рассказали V102.RU в волгоградском отделении Банка РФ, свою лепту в ускорение инфляции внесли индексация тарифов ЖКХ, рост издержек компаний и повышенный спрос на авиаперелеты у туристов.

При этом в сфере продовольствия инфляция по сравнению с июнем снизилась – до 10,29% против 10,79%. Аналитики объяснили это началом работы агрегаторов фермерской продукции – своеобразных центров взаимодействия между аграриями и торговыми сетями, которые упростили выход на рынок небольшим производителям. При этом в сфере продовольствия инфляция по сравнению с июнем снизилась – до 10,29% против 10,79%. Аналитики объяснили это началом работы агрегаторов фермерской продукции – своеобразных центров взаимодействия между аграриями и торговыми сетями, которые упростили выход на рынок небольшим производителям.

Благодаря укреплению рубля, утверждают эксперты, в регионе снизились цены на апельсины и лимоны, а бананы подрожали меньше, чем месяцем ранее. Стоимость яиц также оказалась меньше, чем месяцем ранее из-за увеличения их производства в регионе и расширения импортных поставок. Отмечено снижение цен и на кондитерские изделия благодаря наращиванию выпуска этой продукции. Благодаря укреплению рубля, утверждают эксперты, в регионе снизились цены на апельсины и лимоны, а бананы подрожали меньше, чем месяцем ранее. Стоимость яиц также оказалась меньше, чем месяцем ранее из-за увеличения их производства в регионе и расширения импортных поставок. Отмечено снижение цен и на кондитерские изделия благодаря наращиванию выпуска этой продукции.

Снижение инфляции зафиксировано и в сфере непродовольственных товаров – до 5,28% после 5,75% в июне. Снижение инфляции зафиксировано и в сфере непродовольственных товаров – до 5,28% после 5,75% в июне.

Свою роль в этом сыграло увеличение поставок импортных автомобилей и снижение цен на стиральные машины из-за укрепления рубля. При этом микроволновки, телевизоры и смартфоны подорожали меньше, чем в июне, если считать в годовом выражении. Также аналитики заявляют о снижении цен на моющие и чистящие средства и замедление темпов подорожания парфюмерии и косметики. Свою роль в этом сыграло увеличение поставок импортных автомобилей и снижение цен на стиральные машины из-за укрепления рубля. При этом микроволновки, телевизоры и смартфоны подорожали меньше, чем в июне, если считать в годовом выражении. Также аналитики заявляют о снижении цен на моющие и чистящие средства и замедление темпов подорожания парфюмерии и косметики.

А вот годовой темп прироста цен на услуги в июле увеличился по сравнению с июнем на 2,80 процентных пункта до 10,32%. В основном это произошло за счет роста тарифов на коммунальные услуги, который произошел 1 июля. А вот годовой темп прироста цен на услуги в июле увеличился по сравнению с июнем на 2,80 процентных пункта до 10,32%. В основном это произошло за счет роста тарифов на коммунальные услуги, который произошел 1 июля.

Ускорился и годовой рост цен на мойку легковых автомобилей в том числе из-за необходимости повышения оплаты труда в связи с нехваткой рабочей силы. Ускорился и годовой рост цен на мойку легковых автомобилей в том числе из-за необходимости повышения оплаты труда в связи с нехваткой рабочей силы.

На ускорение инфляции повлияли и издержки авиакомпаний – возросшие сборы аэропортов, стоимость керосина, заработная плата персонала. Запчасти к зарубежным самолетам также подорожали из-за трудностей с их закупкой и ввозом в страну. Кроме этого, вырос спрос на перелеты из-за путешествующих по стране россиян. Дополнительный интерес к посещению региона в июле вызвало проведение финала Суперкубка России по футболу. В итоге цены на полет в экономклассе выросли в годовом выражении больше, чем месяцем ранее, подчеркнули составители отчета. На ускорение инфляции повлияли и издержки авиакомпаний – возросшие сборы аэропортов, стоимость керосина, заработная плата персонала. Запчасти к зарубежным самолетам также подорожали из-за трудностей с их закупкой и ввозом в страну. Кроме этого, вырос спрос на перелеты из-за путешествующих по стране россиян. Дополнительный интерес к посещению региона в июле вызвало проведение финала Суперкубка России по футболу. В итоге цены на полет в экономклассе выросли в годовом выражении больше, чем месяцем ранее, подчеркнули составители отчета.





Напомним, как сообщало V102.RU, стоимость авиабилетов в Волгоградской области с начала лета увеличилась на 20%.



