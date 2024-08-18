«Еле тащимся»: под Волгоградом образовалась автомобильная пробка в 5 км

На подъездке к Волгограду в Городищенском районе образовалась 5-километровая пробка из-за ДТП, передает V102.RU. Как сообщают автомобилисты, в районе Ерзовки машины еле движутся.

- Хотели приехать с дачи пораньше, а в итоге стоим в пробке. Когда будем на месте – неизвестно. Еле тащимся, - говорят попавшие в «ловушку» горожане.





По данным сервиса «Яндекс. Пробки», от Ерзовки действительно образовалась пробка на подъезде к Третьей продольной магистрали. Затрудненное движение также наблюдается в районе ж/д переезда у Орловки.

Скриншот «Яндекс. Пробки»