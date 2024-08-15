Волгоградец отсудил 163 тыс. рублей за линяющие брюки немецкого бренда

Четырехлетняя судебная тяжба, которую вел с продавцом житель Волгограда из-за некачественных брюк, закончилась в его пользу. Мужчине удалось отсудить больше 163 тысяч рублей за товар, который он купил за 10 121 рубль, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Мужчина купил брюки немецкой марки Tom Tailor в июне 2020 году у продавца - ООО «Оффпрайс». В процессе носки товар волгоградца разочаровал. Он пытался расторгнуть договор купли-продажи и вернуть потраченные на брюки деньги, но продавец оставил его требование без ответа.

Экспертная организация, куда обратился покупатель, подтвердила наличие дефектов.

- Согласно заключению эксперта, в товаре выявлены недостатки, выраженные в использовании некачественного активного красящего вещества, являющиеся производственными и существенными, - сообщили в суде.

В пользу потребителя взысканы деньги за товар, расходы на производство экспертизы, неустойка за невыполнение требований потребителя, компенсация морального вреда, расходы на оплату юридических услуг, штраф, в общей сумме 163 862 рубля.

Кроме того, продавец должен выплатить мужчине неустойку в размере 1% в день от стоимости товара. Она будет начисляться до тех пор, пока обязательства не будут исполнены. Решение вступило в законную силу.