



Жертвой телефонного мошенника в Волгограде стал 58-летний житель Дзержинского района, который лишился 4,4 млн рублей. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, роковым для мужчины стал звонок неизвестного, представившегося работником фондовой биржи.

– Через мессенджер неизвестный предложил быстрый и гарантированный заработок от продажи акций, – рассказали в главке. – Потерпевший с 26 июля частями переводил лжеброкеру свои денежные средства на различные счета.

За это аферист сначала пообещал большие проценты, но, когда сумма вложений достигла необходимого размера, мошенник перестал выходить на связь. Только после этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

Полиция в очередной раз призывает волгоградцев быть бдительными при общении с неизвестными лицами. Если вам предлагают ежедневный доход с гарантированным возвратом средств, – стоит усомниться в достоверности информации и не рассчитывать на получение легких денег. Настоящие брокеры никогда не попросят перевести денежные средства на банковские карты физических лиц и иные платежные системы.