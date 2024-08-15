Крупнейший на юге России мясокомбинат ждет волгоградцев на работу





В Волгоградской области ООО «Царицынский комбинат» приглашает на работу новых сотрудников. Как сообщает ИА «Высота 102», крупнейший на юге России производитель колбасной и кондитерской продукции расширяет производственные мощности, в связи с чем предприятию требуются десятки новых специалистов.

Организация нуждается в сотрудниках как уже имеющих профессию и опыт, так и в рабочих, которые готовы учиться и осваивать новые специальности. В числе вакантных должности поваров, кондитеров, фасовщиков, формовщиков, кладовщиков, водителей, продавцов и разнорабочих. Ищет мясокомбинат и технических специалистов, а также опытных управленцев.

В зависимости от вверенной работы и загруженности, предприятие обещает достойную заработную плату от 20 до 150 тыс. рублей. Кроме того, всем своим работникам ООО «Царицынский комбинат» обещает расширенный социальный пакет, который включает в себя: надбавки за выслугу лет, отдых на турбазе с 50% скидкой, бесплатные занятия теннисом для детей сотрудников, оплату мобильной связи, бесплатное питание в столовой, помощь в сложных жизненных ситуациях.

Также специалисты, пополнившие трудовой коллектив мясокомбината, могут рассчитывать на приобретение производимой продукции по особым ценам, прохождение медкомиссий за счёт работодателя, а также на возможность бесплатного посещения спортивного зала, банного комплекса и массажного кабинета.

— Мы ищем в свою команду коллег, которые любят сложные задачи и работу на результат, профессионалов своего дела, которые выкладываются на максимум и без лишних сантиментов, — рассказали журналистам представители ООО «Царицынский комбинат».

В общей сложности организации требуются несколько сотен сотрудников на 91 открытую специальность.

Отметим, ООО «Царицынский комбинат» входит в перечень градообразующих предприятий Волгограда и неоднократно становился победителем исследований ток-шоу «Контрольная закупка» и НИИ мясной промышленности им. Горбатова, а также интернет-голосования «MaxiBrand». Завод выпускает продукцию под торговыми марками «Царь-продукт», «Волгоградский мясокомбинат» и «Волгоградские продукты».

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