Волгоградцев призвали не покупать лук с нитратами от «Чиполлино»

Общество 18.09.2024 08:20
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18.09.2024 08:20
В волгоградских магазинах может появиться опасный для здоровья свежий лук. Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, информация о фальсифицированной продукции, изготавливаемой предприятием-«призраком», поступила в регион от коллег из Удмуртии.
В этой республике обнаружили лук с превышением допустимого значения по нитратам. Изготовителем значилось ООО «Чиполлино», однако выяснилось, что по указанному адресу такая организация не находится.
Кроме того, согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Чиполлино» исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо 13 августа 2024 года.
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области информация о производителе фальсифицированной пищевой продукции ООО «Чиполлино» уже доведена до сведения органов местного самоуправления, а также лиц, осуществляющих конкурсные процедуры по закупке пищевых продуктов.
При этом лук с нитратами может оказаться и в волгоградских магазинах. Поэтому при покупке рекомендуется узнавать данные производителя.
Фото V102.RU
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