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Вице-президент «Ростелекома» Сергей Мордасов рассказал о качествах лидера она форуме «Машук»

Телеком 14.08.2024 12:05 Реклама
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14.08.2024 12:05 Реклама


Вице-президент «Ростелекома» на юге, директор Ростовского филиала компании Сергей Мордасов выступил на юбилейном XV молодежном форуме «Машук» с лекцией на тему «Базовое качество лидера: целостность». Встреча транслировалась в официальном паблике форума онлайн и доступна по ссылке.  По мнению спикера, целостность определяет способность человека жить и действовать в гармонии со своими мыслями, словами, поступками, и соответственно, гораздо эффективнее решать стоящие перед ним задачи. 
— Для нас участие во всероссийском молодежном форуме стало доброй традицией. Наш шатер на «Машуке» из года в год становится точкой притяжения всех участников, где они с интересом проводят время. Помимо того, что мы являемся инфраструктурным партнером и наполняем такие мероприятия цифровыми технологиями, мы еще видим свою миссию в развитии культурно-образовательной программы форума. Надеюсь, что мои выступления и встречи с участниками будут полезны и станут источником практических знаний, которые помогут молодым специалистам быть лидерами прежде всего в своей жизни, уверено строить будущее и выступать поддержкой для окружающих, — отметил Сергей Мордасов. 
В рамках полуторачасовой лекции вице-президент «Ростелекома» подробно рассказал, как целостность влияет на эффективность в личной жизни и работе, и какие шаги следует предпринять, чтобы развить в себе это качество. Он отметил, что целостность формирует основу эффективного лидера и помогает принимать сложные решения на основе своих ценностей и убеждений. В завершение выступления Сергей Мордасов подробно ответил на вопросы участников и отметил призами самых любознательных. Свое выступление он иллюстрировал примерами из личной и профессиональной жизни, в том числе случаями из экстремальной практики альпинизма, которым он занимается много лет.
— Мы очень ценим такой неравнодушный подход, который сложился у «Ростелекома» в рамках нашего многолетнего сотрудничества. Национальный провайдер не только поддерживает наш форум в качестве цифрового партнера, но и стремится передать актуальные для молодых специалистов знания и опыт. Выступления Сергея Мордасова с лекциями о лидерстве три года подряд собирают аншлаг среди участников. Ребята получают ценные знания и при этом большой заряд вдохновения от общения с профессионалом такого уровня. Надеюсь, наше сотрудничество будет развиваться и подарит форуму еще много ярких встреч с интересными людьми из цифрового мира, — рассказал Олег Ляшко, начальник образовательной программы форума «Машук». 
Лекция о целостности продолжила на молодежном форуме «Машук» цикл выступлений прошлых лет, посвященных лидерству. Два года назад Сергей Мордасов рассказывал, какие конкурентные преимущества и навыки нужны современному лидеру. В прошлом году во время второй лекции он говорил о характеристиках личности лидера в целом. В этом году спикер финализировал «Трилогию лидерства» выступлением о базовом аспекте личностного развития и успеха.
— Многие мысли, которые я услышала в лекции Сергея Мордасова, стали для меня откровением. Уверена, что они помогут мне лучше принимать себя и оппонентов в конфликтных ситуациях, четче расставлять приоритеты и эффективнее справляться с многозадачностью. Но самое главное, что за всем этим я стала понимать, как быть более счастливой, — поделилась впечатлениями Дарья Иванова, участница форума «Машук» из Вологды. 
«Ростелеком» более десяти лет выступает цифровым партнером Всероссийского молодежного форума «Машук». Национальный провайдер организовывает беспроводную телекоммуникационную инфраструктуру на всей территории мероприятия, а также интегрирует собственные развлекательные и образовательные инициативы в программу форума. 
«Ростелеком» на юге России долгосрочно поддерживает значимые образовательные, культурные и спортивные мероприятия для молодежи. Получить подробную информацию о социальной политике компании можно на официальном сайте.
Фото предоставлено пресс-службой «Ростелекома».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388

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