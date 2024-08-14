Опубликованы фото с места падения БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области силами ПВО в ночь на 14 августа была отражена атака украинских беспилотников. Редакция ИА «Высота 102» публикует фото – предположительно с места падения одного из БПЛА. По информации экстренных служб, гражданская инфраструктура в результате атаки в регионе не повреждена.

Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, в регионе в общей сложности было сбито девять украинских беспилотников.

– В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов и тактических ракет «Точка-У» по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены четыре тактические ракеты и 117 БПЛА самолетного типа. <...> Девять – над Волгоградской областью, – сообщили в ведомстве.





Отметим, о происшествии в Новониколаевском районе Волгоградской области местным жителям в социальных сетях сообщили около 02.00. Так, на сайте районной газеты "Вестник" ночью появилось сообщение о необходимости соблюдать меры безопасности и с перечислением правил поведения при атаке БПЛА.

По предварительным данным, в Новониколаевском районе повреждена подстанция. Информацию о этом сообщают местные жители на странице районной газеты.





Фото: читатели ИА «Высота 102»