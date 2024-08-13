Учитель из Волгограда перевела мошенникам 7,5 млн рублей

В Волгограде 54-летняя педагог из Дзержинского района перевела мошенникам 7,5 миллиона рублей - собственных сбережений и кредитных средств. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, женщину аферисты обрабатывали две недели. Они вели с ней долгие телефонные диалоги и координировали ее действия.

Первый звонок, на который педагог ответила, раздался в начале июля. Женщине сообщили, что неизвестные лица пытаются оформить на нее кредит. Далее все происходило по уже стандартной схеме - ей предложили оформить встречный онлайн кредит и вместе с имеющимися сбережениями перевести на «безопасный» счет.

Накануне педагог обратилась в заявлением в полицию, так как наконец-то осознала, что ее обманули.