В Волгограде потушили пожар в заброшенной пятиэтажке

Сегодня, 12 августа, пожарные расчеты тушили возгорание на пятом этаже заброшенного здания в Советском районе Волгограда, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 17.47.

- По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на 5 этаже неэксплуатируемого здания горели вещи б/у на площади 70 кв.м., - рассказали в ведомстве.

Справиться с огнем пожарным удалось за 26 минут. Погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неизвестных лиц.

Фото из архива V102.RU