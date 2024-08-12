Новые подробности ДТП с военным КАМАЗом в Волгограде: еще один пострадавший





Стали известные новые подробности страшной аварии, которая произошла накануне, 11 августа, в центре Волгограда. Как пояснили V102.RU в экстренных службах, в ДТП с военным КАМАЗом пострадал еще один человек. По данным источника информагентства, он находился в ретро-автомобиле, стилизованном под военную технику, который протаранил грузовик на остановке ЦПКиО. По свидетельствам очевидцев, пострадавшего забрала скорая помощь.





Напомним, накануне военный КАМАЗ сбил насмерть человека на пешеходном переходе напротив стадиона «Волгоград Арена». Мужчина с велосипедом пересекал переход вместе с супругой и детьми. Его смел грузовик на глазах семьи. Однако КАМАЗ-убийца не остановился, помчался дальше, где на ЦПКиО совершил еще одно ДТП, столкнувшись с ретро-автомобилем.





После этого грузовик зарулил во дворы, водитель сбежал. По данным источника, за рулем КАМАЗа мог быть мобилизованный, который угнал его из военной части. На месте происшествия работала также военная полиция и следователи.

Фото Антона Ольховатского V102.RU



