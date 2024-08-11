Стали известны подробности состояния пострадавших в ДТП на «встречке» в Иловлинском районе Волгоградской области, в котором погиб 78-летний мужчина.
— Дети доставлены в больницу № 7 в травматологическое и хирургическое отделения. Состояния всех средней степени тяжести, продолжают лечение, — пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, что полиция опубликовала видео с места смертельной аварии в Волгоградской области, где накануне вечером столкнулись «семерка» и минивэн с номерами Республики Башкортостан.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»