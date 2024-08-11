Общество

Облздрав озвучил состояние выживших в смертельном ДТП под Волгоградом детей

Общество 11.08.2024 20:12
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11.08.2024 20:12


Стали известны подробности состояния пострадавших в  ДТП на «встречке» в Иловлинском районе Волгоградской области, в котором погиб 78-летний мужчина.  

— Дети доставлены в больницу № 7 в травматологическое и хирургическое отделения. Состояния всех средней степени тяжести, продолжают лечение, — пояснили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области. 

Напомним, что полиция опубликовала видео с места смертельной аварии в Волгоградской области, где накануне вечером столкнулись «семерка» и минивэн с номерами Республики Башкортостан. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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