Общество

Росгидромет предупредил волгоградцев о засухе и надвигающемся урагане

Общество 10.08.2024 09:03
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10.08.2024 09:03


Гидрометцентр России опубликовал официальное предупреждение о надвигающейся на Волгоградскую область непогоде. Как сообщает ИА «Высота 102», синоптики сулят жителям региона экстраординарные погодные условия: грозы и ураганный ветер на фоне почвенной засухи и чрезвычайной пожароопасности.

По прогнозу специалистов, до 12:00 11 августа на всей территории Волгоградской области ожидается сильный ветер и грозы с порывами до 20-25 м/с. Оранжевый уровень опасности из-за почвенной засухи в этот же период будет действовать в отдельных северо-западных и северо-восточных районах.

В свою очередь, 5 класс пожарной опасности охватит территории отдельных северо-восточных районов региона, а также Волгограда и Волжского.

Напомним, как ранее сообщала редакция, для предотвращения чрезвычайных ситуаций в природных зонах региональными властями принято решение продлить действующие ограничения на посещение лесов до 6 сентября 2024 года.

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