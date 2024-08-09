Расследования

Двое осужденных за убийство IT-специалиста в Волгограде обжалуют приговор

Расследования 09.08.2024 16:07
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09.08.2024 16:07


По уголовному делу об убийстве и ограблении IT-специалиста в Ворошиловском районе Волгограда подано две жалобы на приговор в Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи, сообщает V102.RU.

Согласно картотеке дел Волгоградского областного суда, апелляции поданы со стороны одного из осужденных и адвокатом его сообщника. В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области в ответ на запрос информагентства пояснили, что обжаловали приговор суда Крючков и защитник Кауркина. 

Ранее журналисты «Высоты 102» со ссылкой на собственный источник сообщали, что осужденный на 16 лет Дмитрий Крючков собирался отправиться в зону СВО, а защита Захара Кауркина, которому назначили 15 лет лишения свободы, обжалует приговор в части квалификации.

Напомним, 2 мая 2024 года Волгоградский областной суд вынес приговор Дмитрию Крючкову, Захару Кауркину и Кириллу Швецову, признав их виновными в ограблении и убийстве 23-летнего IT-специалиста в октябре 2022 года в одной из квартир дома № 2 по улице Чигиринской. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области  

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