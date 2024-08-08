Общество 08.08.2024 15:44
0
08.08.2024 15:44
10 пострадавших в результате ДТП с участием автобуса, выполняющего рейс из Астрахани в Москву, и грузовика Iveco, которое случилось накануне, 7 августа, продолжают лечение в больницах Волгограда и Михайловки. Как рассказали V102.RU в областном комитете здравоохранения, санитарной авиацией в больницу № 25 доставлены трое пациентов в тяжелом состоянии — мужчины в возрасте 27, 33, 28 лет.
Пятеро проходят лечение в областной больнице № 1: это мужчины 20, 51 и 19 лет и женщины 40 и 23 лет.
На лечении в Михайловской ЦРБ остаются мужчины 69 и 27 лет.
Также в больнице № 25 продолжают лечение трое пострадавших в результате столкновения поезда и грузовика, которое произошло в Котельниковском районе 29 июля. Состояние пациенток 54, 31, 43 лет оценивается как средней степени тяжести, уточнили в облздраве.
Крупный град побил сады и огороды хуторян под Волгоградом08.08.2024 17:48
Общество 08.08.2024 17:48
Экс-депутат с «британским» следом засветился в хлебном месте под Волгоградом08.08.2024 16:55
Общество 08.08.2024 16:55
На экстрим-аттракционе «Седьмое небо» в Волгограде катают 36 мешков с песком08.08.2024 16:55
Общество 08.08.2024 16:55
Волгоградский суд воскресил фронтовика, которую по ошибке признали мертвой08.08.2024 15:54
Общество 08.08.2024 15:54
«Они говорят, мы жарим птиц»: в Волгограде хотят закрыть уникальный приют «Птичий остров»08.08.2024 15:05
Общество 08.08.2024 15:05
На ул. Пархоменко в Волгограде меняют 14 метров теплосети08.08.2024 14:30
Общество 08.08.2024 14:30
Команда «Красного Октября» завоевала золото в межзаводском турнире по кроссфиту08.08.2024 12:46 Реклама
Общество 08.08.2024 12:46 Реклама
В Волгограде обещают пока не штрафовать нарушителей правил парковки в центре города08.08.2024 12:43
Общество 08.08.2024 12:43
Из Волгограда в Курскую область направят гуманитарный конвой08.08.2024 11:50
Общество 08.08.2024 11:50
В Волгограде 8 августа заработали платные парковки08.08.2024 08:35
Общество 08.08.2024 08:35
В Волгоградской области ночами похолодает до +1008.08.2024 08:17
Общество 08.08.2024 08:17
82-летний житель Волгоградской области стал кандидатом на местных выборах07.08.2024 21:55
Общество 07.08.2024 21:55
В Камышине суд обязал владельцев загаженной квартиры навести чистоту07.08.2024 19:48
Общество 07.08.2024 19:48
С полей под Волгоградом забрали в военкомат 15 бывших мигрантов07.08.2024 18:59
Общество 07.08.2024 18:59
В Волгограде на ул. Калинина возобновили движение07.08.2024 18:28
Общество 07.08.2024 18:28