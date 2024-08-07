На ул. Калинина в Волгограде рабочие приступили к сварке на водоводе





В Ворошиловском районе Волгограда бригада «Концессий водоснабжения» приступила к сварке водовода по ул. Калинина. Как сообщает ИА «Высота 102», подготовительные работы были проведены оперативно для скорейшего устранения аварийной ситуации на сети.

По сообщению пресс-службы компании, все работы проводятся без ограничения подачи ресурса жителям многоквартирных домов.

– В распоряжении рабочих имеется вся необходимая специализированная техника для проведения аварийно-восстановительных работ, в том числе – современные каналопромывочные машины, – уточняют в «Концессиях». – По завершении всего комплекса работ, до конца текущего дня, специалисты приступят к обратной засыпке котлована, что позволит возобновить полноценное автомобильное движение по ул. Калинина.

Напомним, что в связи с проводимыми работами на ул. Калинина временно ограничено движение транспорта. В кратчайшие сроки в компании обещают восстановить и асфальтобетонное покрытие проезжей части.