ЦИК РФ раскрыл численность избирателей в Волгоградской области

Центризбирком России опубликовал сведения о численности зарегистрированных в РФ и за ее пределами избирателей, сообщает V102.RU.

Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 1 июля 2024 года. Так, в Волгоградском регионе воспользоваться своим избирательным правом, закрепленным в Конституции, могут 1 772 003 человека.

В соседней Астраханской области зафиксировано 709 930 избирателей, в Саратовской — 1 810 642, в Воронежской — 1 807 824, а в Ростовской — 3 161 778.

Напомним, в Волгоградской области завершилась регистрация кандидатов на выборах губернатора. Выборы пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года.