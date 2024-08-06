Общество

ЦИК РФ раскрыл численность избирателей в Волгоградской области

Общество 06.08.2024 17:36
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06.08.2024 17:36


Центризбирком России опубликовал сведения о численности зарегистрированных в РФ и за ее пределами избирателей, сообщает V102.RU. 

Уточняется, что данные приводятся по состоянию на 1 июля 2024 года. Так, в Волгоградском регионе воспользоваться своим избирательным правом, закрепленным в Конституции, могут 1 772 003 человека. 

В соседней Астраханской области зафиксировано 709 930 избирателей, в Саратовской — 1 810 642, в Воронежской — 1 807 824, а в Ростовской — 3 161 778. 

Напомним, в Волгоградской области завершилась регистрация кандидатов на выборах губернатора. Выборы пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года. 

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