



Кандидаты без политического опыта, среди которых и участники СВО, составляют 61% от общего числа участников выборов в 2024 году. Как сообщает сайт ER.ru, им партия планирует уделить особое внимание в ходе избирательной кампании. Это подчеркнул врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

– Задачу обеспечить участникам СВО – их выдвинуто 380 – максимальную поддержку при подготовке к выборам партия ставит как основную перед региональными отделениями в текущем избирательном цикле. Акцент на усилении этой работы сделал председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на прошедшей встрече с думской фракцией. Методическое, юридическое сопровождение бойцы, которых партия сейчас выдвинула на осенние выборы, начали получать в ходе предварительного голосования. Теперь им предстоит новый сложный этап кампании, в конкуренции с кандидатами от других партий. Ребята должны быть уверены, что они могут на нас рассчитывать в новом для себя статусе. Так же, как и мы, вся страна рассчитывает на них в ходе СВО, – отметил Владимир Якушев.

Он также подчеркнул, что качественное сопровождение участников спецоперации на выборах – один из главных критериев эффективности партийных отделений.

– У этой категории кандидатов должна быть возможность получить консультации, технологическую поддержку, ответы на все возникающие вопросы от опытных товарищей по партии, – уточнил врио секретаря генсовета.

Говоря о портрете кандидата, он отметил, что членами партии являются 65%, сторонниками – 35%. Треть кандидатов – женщины. Молодых людей до 35 лет – 15%. Каждый четвёртый кандидат – представитель малого и среднего бизнеса, коммерческого сектора. Педагогов, общественников, соцработников, представителей медицины и ЖКХ, культуры – 45%. Госслужащих – 13%.

В Волгоградской области в выборах разных уровней от партии примут участие 10 кандидатов – ветеранов СВО. Выборы пройдут на территории 29 муниципальных районов и трех городских округов в 474 органа местного самоуправления. Для участия в выборах в региональный парламент «Единая Россия» выдвинула 79 кандидатов, из них 19 – одномандатники и 60 – по единому избирательному округу, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Горняков.

– Сегодня Волгоградское региональное отделение партии активно готовится к Единому дню голосования. Фактически мы выходим на финишную прямую. Наши кандидаты активно включились в работу, проводят встречи во дворах и с трудовыми коллективами. Живое общение с избирателями позволяет выявить круг насущных вопросов, которые сегодня особенно волнуют граждан, и наметить совместные планы работы кандидата с жителями в округе, – отметил Горняков.

Напомним, в этом году в Единый день голосования сразу 70 избирательных кампаний пройдут в 42 субъектах страны. По результатам выборов будет замещено более 25 тысяч мандатов, в том числе в органы местного самоуправления. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней – пройдут выборы в 13 законодательных собраний субъектов РФ, 21 городскую думу региональных столиц, также пройдут 10 кампаний по массовым выборам в органы местного самоуправления. Кроме того, пройдут прямые выборы мэров городов Анадырь и Абакан, глав 21 региона и состоятся довыборы депутатов Госдумы.

Фото предоставила пресс-служба «Единой России».