Общество

Еще один житель Волгограда по воле приставов стал пешеходом

Общество 05.08.2024 16:30
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05.08.2024 16:30


В Кировском районе Волгограда судебные приставы арестовали автомобиль ВАЗ-21099, собственник которого накопил более 80 штрафов ГИБДД. Как сообщили V102.RU в УФСПП по Волгоградской области, мужчина регулярно превышал скорость движения транспортного средства, при этом штрафы за административные правонарушения не оплачивал.
Исполнительные производства находятся в Центральном районном отделе судебных приставов Волгограда. Сотрудникам отдела удалось установить местонахождение транспортного средства и с помощью коллег из Кировского района арестовать и изъять его.
Автомобиль передан на ответственное хранение специализированной организации. Если должник не оплатит штрафы, транспортное средство будет реализовано в счет погашения задолженности, добавили в ведомстве.
Ранее, напомним, у волгоградца изъяли Mercedes-Benz С180 из-за 377 неоплаченных штрафов за превышение скорости. 
Фото УФСПП по Волгоградской области

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