Еще один житель Волгограда по воле приставов стал пешеходом

Общество 05.08.2024 16:30
0
05.08.2024 16:30
В Кировском районе Волгограда судебные приставы арестовали автомобиль ВАЗ-21099, собственник которого накопил более 80 штрафов ГИБДД. Как сообщили V102.RU в УФСПП по Волгоградской области, мужчина регулярно превышал скорость движения транспортного средства, при этом штрафы за административные правонарушения не оплачивал.
Исполнительные производства находятся в Центральном районном отделе судебных приставов Волгограда. Сотрудникам отдела удалось установить местонахождение транспортного средства и с помощью коллег из Кировского района арестовать и изъять его.
Автомобиль передан на ответственное хранение специализированной организации. Если должник не оплатит штрафы, транспортное средство будет реализовано в счет погашения задолженности, добавили в ведомстве.
Ранее, напомним, у волгоградца изъяли Mercedes-Benz С180 из-за 377 неоплаченных штрафов за превышение скорости.
Фото УФСПП по Волгоградской области
В администрации Волжского создали новый комитет для похоронного дела05.08.2024 17:06
Общество 05.08.2024 17:06
«Она теперь парит над нами»: в Волжском от загадочной болезни умерла 28-летняя фитнес-тренер05.08.2024 14:53
Общество 05.08.2024 14:53
В Волгограде суд признал недостоверной рекламу MegaMarket05.08.2024 13:23
Общество 05.08.2024 13:23
Андрей Бочаров потребовал наладить контроль за ценами на форму и школьные принадлежности05.08.2024 11:46
Общество 05.08.2024 11:46
Волгоградцев предупредили о шторме с градом 5 и 6 августа05.08.2024 11:13
Общество 05.08.2024 11:13
В Волгограде отдраили мраморные стены на трех подземках СТ05.08.2024 11:02
Общество 05.08.2024 11:02
Волгоградцев призвали проверять пупки и подмышки после лесных прогулок05.08.2024 10:33
Общество 05.08.2024 10:33
Тело утопленницы с рублеными ранами извлекли из Волго-Донского канала05.08.2024 10:24
Общество 05.08.2024 10:24
Энергетики приготовились встретить удар стихии в Волгоградской области05.08.2024 10:07
Общество 05.08.2024 10:07
«Искали с января»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 26-летнего контрактника05.08.2024 09:42
Общество 05.08.2024 09:42
Волгоградцев зальет дождями и продует штормовым ветром05.08.2024 09:38
Общество 05.08.2024 09:38
«Синара-Девелопмент» построила в Волгограде новый жилой комплекс05.08.2024 09:29 Реклама
Общество 05.08.2024 09:29 Реклама
После ЧП на подстанции в дома волгоградцев вернули свет05.08.2024 08:09
Общество 05.08.2024 08:09
Вода в дома жителей Котово вернется к утру04.08.2024 21:55
Общество 04.08.2024 21:55
Аудиторы проверят расходы на систему видеонаблюдения в Волгограде04.08.2024 21:29
Общество 04.08.2024 21:29