Общество

Город Котово отключили от воды из-за утечки на водоводе

Общество 04.08.2024 09:35
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04.08.2024 09:35


В Волгоградской области жители города Котово сегодня, 4 августа, вновь остались без воды из-за очередной коммунальной аварии, передает V102.RU.

- По оперативной информации МУП Котово-водоканал на не отремонтированном участке  водовода Филино-Котово обнаружена утечка. Принято решение об остановке подачи воды. Администрация и ремонтная бригада выехала на место порыва, - такое сообщение опубликовано утром в Telegram-канале Единого портала ЖКХ администрации Котово и Котовского района.

Глава Котовского района Олег Кузьмин в свою очередь сообщил, что подача воды на город Котово остановлена в 8.00 в связи с порывом на старом участке водовода в Даниловском районе, в 5 км от хутора Филин.

- В 9.00 бригада с использованием спецтехники выехала на место ремонта. Прогнозируемое время начала работ с 10.30 до полного устранения порыва, - проинформировал он жителей в своем Telegram-канале. 

По его словам, подвоз воды будет организован по заявкам жителей.

Отметим, что Котово выбраться из коммунального пике никак не удается. 2 августа глава администрации городского поселения Наталья Ефимченко подвела итоги прошедшей недели, рассказав о проведении колоссальной работы по замене более 40 метров трубы на аварийном участке канализационного коллектора. Из-за этой аварии в городе были перебои с водой. 

Напомним, что в конце прошлого года в Котовском районе началось строительство ветки водопровода Филино-Котово и участка на территории городского округа. На эти цели было выделено около 700 млн рублей. Городская ветка водопровода была сдана только в июне этого года, а вот судьба строительства 12-километрового участка сети Филино-Котово до сих пор остается туманной. 

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