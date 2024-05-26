Жители Волгоградской области возмущены сроками ремонта водовода Филино-Котово, который в очередной раз прохудился. В местном сообществе, посвященном жизни города коммунальных катастроф, как нарекли райцентр сами жители, появляются десятки сообщений об отсутствии с 25 мая воды либо подаче жидкости ржавого цвета.

— Вот такую жидкость темного цвета подают котовчанам. Другие жители лишены водоснабжения вовсе. Причина: авария на сгнившем водоводе. Перерасчет будет? А вот и нет! При этом потребитель такой «воды» платит в два раза больше чем, например, в Волгограде, — цитирует V102.RU сообщение в группе «Общественный контроль города Котово».





Тут же участники сообщества оставляют гневные комментарии в адрес местных властей:

— Свердлова 18, 5 этаж. Воды нет, холодная периодически «псикает» пару минут и отключается… Как планировать воскресенье без воды?.. У официальных лиц, в таких случаях на все ВОЕННАЯ ТАЙНА… Подтверждение того факта, что эксплуатируется настолько гнилой водовод, что страшно использовать рабочее давление воды… Понимание это хорошо, но кто поймет нас, когда третий день нет воды на Мичурина и не думаю, что она будет в понедельник.

Тем временем в Telegram-канале Единого портала ЖКХ администрации Котово и Котовского района сегодня, 26 мая, в 12.09 появился пост следующего содержания:

— Уважаемые котовчане! В связи со вчерашней аварией на водоводе Филино-Котово заполнение системы идет с небольшим снижением давления. В МКД (район 6 котельной) и в районе Серено возможна нехватка воды. Данная мера вынуждена для избежания новых порывов. Просим отнестись с пониманием. Полное заполнение системы завершится к утру 27 мая.





Тут же под сообщением властей люди не стесняются и дают волю эмоциям:

— Да супер вообще, все выходные без воды! Когда это все закончится?

Отметим, что об аварии на водоводе стало известно 25 мая. На место ЧП прибыла аварийная бригада и временно исполняющий обязанности главы района Олег Кузьмин.

Напомним, на решение катастрофической проблемы с водоснабжением Котово из резервного фонда губернатора выделили 632 миллиона рублей. 12-километровый отрезок водопровода должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Однако до сих пор работы не окончены. При этом власти района уже давно перестали сообщать горожанам информацию о ходе строительства. А глава района Сергей Чумаков уволился по собственному желанию.

Фото: Алина Пономарева «Общественный контроль города Котово» / t.me, Единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района / t.me