С 5 августа в Волгоградской области зарядят дожди

Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Общество 03.08.2024 12:59
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03.08.2024 12:59
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Рабочая неделя в Волгоградской области начнется с дождей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 5 и 6 августа в регионе ожидаются ливни с грозами. При грозах прогнозируют усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Осадки в эти дни пройдут и в областном центре.Дожди немного собьют августовскую жару. Если завтра, 4 августа, максимальная дневная температура воздуха в регионе достигнет +36, то в понедельник и вторник она опустится до +33. А в Волгограде 6 августа будет не больше +30.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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