В Волгограде скончалась тренер по волейболу Лариса Карпова

- Лариса Викторовна ни на один день не забывала про своих воспитанников – обо всех заботилась, помогала. Среди спортсменов, которых она тренировала, многие добились больших успехов в спорте на российском и мировом уровнях, - говорится в некрологе.
Лариса Викторовна обладала большим педагогическим талантом, мудростью и неиссякаемым оптимизмом.
- Ее потеря – невосполнимая утрата для спортивной школы и всего волгоградского волейбола, - подытожили ее коллеги, выразив соболезнования родным и близким тренера.
Фото СШ №7