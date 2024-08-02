Общество

В Волжском по требованию Роспотребнадзора закрыли единственный официальный пляж

Общество 02.08.2024 19:35
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02.08.2024 19:35


2 августа в Волжском стало известно о запрете купания на единственном официальном пляже. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения введены муниципалитетом по требованию Роспотребнадзора, который обнаружил в пробах воды возбудителей кишечных заболеваний.

- По сообщению Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в Волжском вводится временное ограничение на купание в реке Ахтуба в связи с превышением санитарно-эпидемиологических нормативов. Нарушение ограничения может повлечь возникновение кишечных заболеваний, - рассказали журналистам в пресс-службе городской администрации.

С сегодняшнего дня об опасности водного объекта отдыхающих информируют специальные стенды, установленные муниципалитетом.

Отметим, по иронии судьбы запрет купания выпал на православных праздник Ильин день, когда по старым поверьям лето начинает идти на спад, уступая прохладной осенней погоде. С этого дня, по традиции, прекращается купание в водоёмах. Примечательно, что, если волжане остались без пляжа на исходе лета, жителям региональной столицы повезло ещё меньше. Официальные пляжи в 2024 году на территории Волгограда так и не открылись.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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