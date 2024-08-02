В Волгограде вечерний взрыв во дворе дома попал на видео

В городе Волгограде вечером 1 августа во дворе многоквартирного дома прогремел громкий взрыв, который напугал местных жителей. Судя по видеокадрам, опубликованным волгоградцами в Сети, с балкона одной из квартир неизвестный бросил во двор разрывной снаряд.





По уточненным данным, инцидент произошел около 21.00 на ул. Набережная Волжской Флотилии. Момент взрыва во дворе зафиксировали камеры, установленные на входах в подъезды дома №23А по указанной улице. Вероятнее всего, снаряд был выброшен с девятого этажа дома №21Б.

– Дети и взрослые сильно напугались. Звук очень громкий, надо же додуматься до такого... – пишут жители Волгограда в социальных сетях.

В ответ на запрос ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что обращений в полицию по данному факту не поступало.

– Полиция проводит проверку обстоятельств и устанавливает причастных, – сообщили в главке.

Видео: Жесть Волгограда / t.me