В День ВДВ волгоградцев ждет жара до +33 градусов

В Волгограде и области завтра, 2 августа, в день ВДВ синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду и штормовые порывы ветра.

— 2 августа по области осадки маловероятны. Ветер юго-западного направления в дневные часы со скоростью 8-13 м/с, а местами с порывами до 15-20 м/с. Ночью за окном +15...+20º, при прояснении температура опустится до +10º, после обеда воздух прогреется до +25...+30º, а в отдельных районах до +33º, — рассказали V102.RU в областном ЦГМС.

В Волгограде в четверг установится облачная погода с прояснениями.

— В областной столице без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. В ночной период температура составит +18…+20º, после обеда столбики термометров покажут +30...+32º, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»