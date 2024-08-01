В центре Волгограда охамевший торопыга на иномарке рассекал по тротуару: видео

В Центральном районе Волгограда водитель иномарки, пренебрегая всеми правилами, устроил заезд по тротуару, где находились маленькие дети и спешащие на работу горожане, которым пришлось уступить дорогу наглому автомобилисту. Инцидент сняли на видео очевидцы.







— Затонированный чуть ли не со всех сторон водитель Volkswagen спокойно себе рассекал мимом домов по проспекту имени В. И. Ленина в направлении разрушенной сейчас остановки «ЦПКиО». То, что на пешеходной зоне были дети, которые каждое утро здесь катаются на роликовых коньках, его не беспокоило, впрочем, как и спешившие на работу жители, которые вынуждены были уступать дорогу иномарке. Надеюсь, что полиция оперативно накажет этого хама, — рассказали возмущенные местные жители.

Жители близлежащих домов уточнили, что проблема шастающих по тротуару водителей появилась после закрытия двух переездов через трамвайные пути между стадионом «Волгоград Арена» и физакадемией, а также на пересечении проспекта Ленина и улицы Зайцева.

— Теперь эти торопыги едут либо параллельно входу на стадион по тротуару и выезжают на дорогу как раз в том месте, где сделали проход для пешеходов, либо стремятся выехать на дорогу в районе остановки «ЦПКиО», разгоняя с пешеходной зоны взрослых и детей. Круги никто давать не хочет, лучше включить «аварийку» и быстро проехать по прямой. Плевать на все и всех. Здесь можно машину ДПС ставить и ловить нарушителей одного за другим, — пожаловались возмущенные жители дома № 72б по проспекту имени В. И. Ленина.

Ранее в мэрии Волгограда сообщили, что переезды ориентировочно закрывают на неделю, в качестве альтернативы пуская автомобильные потоки через открытый отремонтированный переезд напротив «Европы Сити Молл».

Напомним, в Волгограде полицейские нашли таксиста после езды на набережной по тротуару.

Видео: читатели ИА «Высота 102»