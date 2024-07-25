Общество

В центре Волгограда на неделю закроют два автомобильных переезда

Общество 25.07.2024 15:55
0
25.07.2024 15:55


В Волгограде ориентировочно на неделю закроют движение на автомобильных переездах через трамвайные пути между стадионом «Волгоград Арена» и Волгоградской академией физической культуры, а также на пересечении пр. Ленина и ул. Зайцева.  Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, это связано с реконструкцией наземной линии скоростного трамвая, проводимой АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Данные переезды будут оборудованы резинокордовым настилом. Работы стартуют уже с завтрашнего дня, 26 июля.
Подрядной организации предстоит демонтировать рельсошпальную решетку, обустроить новое основание пути, смонтировать современное полотно. На финальном этапе специалисты  так смонтируют резинокордовые плиты, что сделает движение автотранспорта через трамвайные пути более плавным. Специальный настил снижает уровень шума, смягчает ударную нагрузку на рельсы от движущегося транспорта,  также данная технология способствует увеличению сцепления колес автотранспорта с поверхностью, что важно в зимнее время и дождливую погоду. 
К слову, к работам на пересечении пр. Ленина и ул. Зайцева, а также между стадионом «Волгоград Арена» и Волгоградской академией физической культуры подрядная организация переходит после открытия автомобильного движения через трамвайные пути у ТРК «Европа Сити Молл».
Фото администрации Волгограда

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.07.2024 16:48
Общество 25.07.2024 16:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 16:27
Общество 25.07.2024 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 16:08
Общество 25.07.2024 16:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 15:05
Общество 25.07.2024 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 14:45
Общество 25.07.2024 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 13:10
Общество 25.07.2024 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 11:26
Общество 25.07.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 11:00
Общество 25.07.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 10:48
Общество 25.07.2024 10:48
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 10:33
Общество 25.07.2024 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 10:11
Общество 25.07.2024 10:11
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 09:25
Общество 25.07.2024 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 08:52
Общество 25.07.2024 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
25.07.2024 06:28
Общество 25.07.2024 06:28
Комментарии

0
Далее
Общество
24.07.2024 19:10
Общество 24.07.2024 19:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:22
Курс доллара в бананах вырос в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
«Ротор» обзавелся новым вратарем из молодежкиСмотреть фотографии
17:31
Экосовет попросил правоохранителей проверить опасную нефтебазу в ГородищеСмотреть фотографии
16:51
Под Волгоградом обезглавивший свою сожительницу мужчина получил 11 лет строгачаСмотреть фотографии
16:48
В Волжском предпринимателя поймали на продаже контрафактных презервативовСмотреть фотографии
16:27
Мэрию Волгограда заставили заплатить за страдания контуженной дорожным знаком школьницыСмотреть фотографии
16:26
ВТЗ посетили участники проекта «Дети едут к детям: ЗаводИтуризм на Родине»Смотреть фотографии
16:08
Телеведущий Дмитрий Дибров в Balenciaga произвел фурор в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
15:55
В центре Волгограда на неделю закроют два автомобильных переездаСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцам напомнили порядок найма на работу иностранцевСмотреть фотографии
15:21
«Собирался на лодке в Грецию»: стали известны подробности задержания волгоградского подрывника Евгения СеребряковаСмотреть фотографии
15:15
Бизнес по-соседски: как эффективно вести свое дело на первых этажах жилых домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
14:45
Выплаты бойцов СВО защитят от списания при банкротствеСмотреть фотографии
13:58
На Ангарском в злосчастной яме с маршруткой пострадала женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
«Смыло огороды и дороги»: в Волгоградской области прошел аномальный ливеньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
Волгоградец с сообщником из Краснодарского края украли фуру с грузом на 12 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградцам представили календарь праздничных дней в 2025 годуСмотреть фотографии
12:24
Потоп в многострадальном общежитии в Волгограде вызвал реакцию у БастрыкинаСмотреть фотографии
12:07
Сады Придонья признали лучшим производителем в области здорового питанияСмотреть фотографии
11:59
Овощехранилище за 602 млн рублей построили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Алиментщика-«невидимку» из Волгоградской области нашли в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:16
Уличные камеры сняли в Волгограде бросившегося под колеса иномарки ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Оскорблявшего полицию пьяного дрифтера арестовали в Волгограде. Ему грозит уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
На Ангарской в Волгограде поменяли трубы на месте провалаСмотреть фотографии
10:48
В России 25 июля отмечают День сотрудника органов следствияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
В Урюпинске увековечили память погибшего на СВО рядового Сергея КозловаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде прокуратура требует от фонда капремонта расторгнуть миллиардный договор с подрядчиком из УфыСмотреть фотографии
10:05
В Волжском лжегадалка под угрозой порчи выманила 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:01
Андрей Бочаров поздравил хлеборобов с 3 млн тонн зернаСмотреть фотографии
 