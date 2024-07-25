В центре Волгограда на неделю закроют два автомобильных переезда

Общество 25.07.2024 15:55
0
25.07.2024 15:55
В Волгограде ориентировочно на неделю закроют движение на автомобильных переездах через трамвайные пути между стадионом «Волгоград Арена» и Волгоградской академией физической культуры, а также на пересечении пр. Ленина и ул. Зайцева. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, это связано с реконструкцией наземной линии скоростного трамвая, проводимой АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Данные переезды будут оборудованы резинокордовым настилом. Работы стартуют уже с завтрашнего дня, 26 июля.
Подрядной организации предстоит демонтировать рельсошпальную решетку, обустроить новое основание пути, смонтировать современное полотно. На финальном этапе специалисты так смонтируют резинокордовые плиты, что сделает движение автотранспорта через трамвайные пути более плавным. Специальный настил снижает уровень шума, смягчает ударную нагрузку на рельсы от движущегося транспорта, также данная технология способствует увеличению сцепления колес автотранспорта с поверхностью, что важно в зимнее время и дождливую погоду.
К слову, к работам на пересечении пр. Ленина и ул. Зайцева, а также между стадионом «Волгоград Арена» и Волгоградской академией физической культуры подрядная организация переходит после открытия автомобильного движения через трамвайные пути у ТРК «Европа Сити Молл».
Фото администрации Волгограда
В Волжском предпринимателя поймали на продаже контрафактных презервативов25.07.2024 16:48
Общество 25.07.2024 16:48
Мэрию Волгограда заставили заплатить за страдания контуженной дорожным знаком школьницы25.07.2024 16:27
Общество 25.07.2024 16:27
Телеведущий Дмитрий Дибров в Balenciaga произвел фурор в волгоградской глубинке25.07.2024 16:08
Общество 25.07.2024 16:08
В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подростка25.07.2024 15:05
Общество 25.07.2024 15:05
Выплаты бойцов СВО защитят от списания при банкротстве25.07.2024 14:45
Общество 25.07.2024 14:45
Волгоградцам представили календарь праздничных дней в 2025 году25.07.2024 13:10
Общество 25.07.2024 13:10
Алиментщика-«невидимку» из Волгоградской области нашли в аэропорту Самары25.07.2024 11:26
Общество 25.07.2024 11:26
На Ангарской в Волгограде поменяли трубы на месте провала25.07.2024 11:00
Общество 25.07.2024 11:00
В России 25 июля отмечают День сотрудника органов следствия25.07.2024 10:48
Общество 25.07.2024 10:48
В Урюпинске увековечили память погибшего на СВО рядового Сергея Козлова25.07.2024 10:33
Общество 25.07.2024 10:33
В Волгограде прокуратура требует от фонда капремонта расторгнуть миллиардный договор с подрядчиком из Уфы25.07.2024 10:11
Общество 25.07.2024 10:11
После небольшой передышки волгоградцев снова ждет испытание жарой25.07.2024 09:25
Общество 25.07.2024 09:25
В Волгограде УК заставили убрать свалку около дома25.07.2024 08:52
Общество 25.07.2024 08:52
На юге Волгограда расширят территорию кладбища25.07.2024 06:28
Общество 25.07.2024 06:28
А кто работать будет? В Волгоградской области отказались от запрета на привлечение мигрантов24.07.2024 19:10
Общество 24.07.2024 19:10