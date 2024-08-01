Волгоградские энергетики взыскали долги за электричество с наследников недвижимости





Получив в наследство квартиру или дом, новые собственники недвижимости не всегда торопятся оплачивать коммунальные услуги, а некоторые вообще считают, что все долги спишутся на умершего родственника. Но по законодательству все коммунальные платежи, в том числе и долги, если они существовали у предыдущего владельца, переходят по наследству и должны быть погашены в обязательном порядке.

Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», практика взыскания долгов за услуги по электроснабжению с наследников недвижимости уже отработана в Волгограде. Например, в январе 2024 года Тракторозаводский районный суд решил удовлетворить исковые требования гарантирующего поставщика о солидарном взыскании 26 тысяч рублей с двух наследников квартиры в доме по ул. Борьбы.

Решением Дзержинского районного суда Волгограда в мае 2024 года взыскана задолженность в размере 67 тысяч рублей с наследницы дома по улице Гейне. Еще одно решение о взыскании долга за электроэнергию вынес Дзержинский райсуд в мае этого года в отношении наследницы квартиры в доме по ул. Рыбалко на сумму 7 тысяч рублей.

– Сотрудниками службы по работе с дебиторской задолженностью «Волгоградэнергосбыта» в настоящее время проводится полный комплекс мероприятий, направленных на взыскание задолженности с бытовых потребителей, – рассказал ИА «Высота 102» начальник службы по работе c дебиторской задолженностью Роман Родионов. – Такая практика распространена повсеместно, в каждом районе. Суммы задолженности разные, но итог один – долг все равно придется заплатить.

Помимо основной суммы долга наследники недвижимости оплачивают пени за каждый день просрочки, а в случае передачи дела в суд – судебные расходы. Если же обстоятельства доходят до принудительного взыскания, то придется оплатить еще и исполнительский сбор в службу судебных приставов. Он составляет 7% от подлежащей к взысканию суммы долга, но не менее одной тысячи рублей с должника – физического лица.

Избежать всех неприятных последствий, связанных с отключением электроэнергии, вызова в суд и явки судебных приставов, волгоградцы могут, сообщив о смене собственника жилого помещения через районный сбытовой участок. Адреса и контактные номера телефонов можно узнать на сайте энергосбытовой компании или по номеру единого контакт-центра 8 (84442) 96-07-03.

Фото из архива V102.RU