Волгоградские энергетики взыскали долги за электричество с наследников недвижимости

Общество 01.08.2024 10:00
0
01.08.2024 10:00
Получив в наследство квартиру или дом, новые собственники недвижимости не всегда торопятся оплачивать коммунальные услуги, а некоторые вообще считают, что все долги спишутся на умершего родственника. Но по законодательству все коммунальные платежи, в том числе и долги, если они существовали у предыдущего владельца, переходят по наследству и должны быть погашены в обязательном порядке.
Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», практика взыскания долгов за услуги по электроснабжению с наследников недвижимости уже отработана в Волгограде. Например, в январе 2024 года Тракторозаводский районный суд решил удовлетворить исковые требования гарантирующего поставщика о солидарном взыскании 26 тысяч рублей с двух наследников квартиры в доме по ул. Борьбы.
Решением Дзержинского районного суда Волгограда в мае 2024 года взыскана задолженность в размере 67 тысяч рублей с наследницы дома по улице Гейне. Еще одно решение о взыскании долга за электроэнергию вынес Дзержинский райсуд в мае этого года в отношении наследницы квартиры в доме по ул. Рыбалко на сумму 7 тысяч рублей.
– Сотрудниками службы по работе с дебиторской задолженностью «Волгоградэнергосбыта» в настоящее время проводится полный комплекс мероприятий, направленных на взыскание задолженности с бытовых потребителей, – рассказал ИА «Высота 102» начальник службы по работе c дебиторской задолженностью Роман Родионов. – Такая практика распространена повсеместно, в каждом районе. Суммы задолженности разные, но итог один – долг все равно придется заплатить.
Помимо основной суммы долга наследники недвижимости оплачивают пени за каждый день просрочки, а в случае передачи дела в суд – судебные расходы. Если же обстоятельства доходят до принудительного взыскания, то придется оплатить еще и исполнительский сбор в службу судебных приставов. Он составляет 7% от подлежащей к взысканию суммы долга, но не менее одной тысячи рублей с должника – физического лица.
Избежать всех неприятных последствий, связанных с отключением электроэнергии, вызова в суд и явки судебных приставов, волгоградцы могут, сообщив о смене собственника жилого помещения через районный сбытовой участок. Адреса и контактные номера телефонов можно узнать на сайте энергосбытовой компании или по номеру единого контакт-центра 8 (84442) 96-07-03.
Фото из архива V102.RU
Вдохновляя будущее поколение: на ЕвроХим-ВолгаКалии прошел День семьи01.08.2024 13:42 Реклама
Общество 01.08.2024 13:42 Реклама
Что нужно, чтобы волгоградцы рожали? Андрей Бочаров провел стратегическую сессию01.08.2024 13:41
Общество 01.08.2024 13:41
У волгоградца-гонщика арестовали Mercedes-Benz из-за 377 штрафов01.08.2024 13:20
Общество 01.08.2024 13:20
Волгоградцы массово жалуются на сбой в работе YouTube01.08.2024 09:31
Общество 01.08.2024 09:31
В центре Волгограда охамевший торопыга на иномарке рассекал по тротуару: видео01.08.2024 09:30
Общество 01.08.2024 09:30
Волгоградцы 1 августа поехали на работу по новым тарифам01.08.2024 08:54
Общество 01.08.2024 08:54
Синоптики разочаровали волгоградцев жарой до +35 в начале августа31.07.2024 21:57
Общество 31.07.2024 21:57
На волгоградских бахчах оценивают ущерб после губительного града31.07.2024 21:16
Общество 31.07.2024 21:16
Авиалесоохрана предупредила об особом риске в Волгоградской области в августе31.07.2024 15:56
Общество 31.07.2024 15:56
За ремонт и строительство дорог в Волгоградской области будут вручать медали31.07.2024 14:36
Общество 31.07.2024 14:36
В Камышине семьям трех бойцов СВО передали ордена Мужества31.07.2024 13:49
Общество 31.07.2024 13:49
В Волгоградской области выбрали главу района «коммунальных катастроф»31.07.2024 13:45
Общество 31.07.2024 13:45
Ущерб от схода поезда под Волгоградом могут взыскать с водителя КАМАЗа31.07.2024 13:38
Общество 31.07.2024 13:38
Юрист и полицейский пожаловались на судей из Волгоградской области31.07.2024 12:52
Общество 31.07.2024 12:52
Свадьба в противогазах? Под ЗАГСом в Котово скопилось фекальное озеро31.07.2024 12:26
Общество 31.07.2024 12:26