Председатель СКР Александр Бастрыкин после выхода в федеральный эфир популярного шоу поручил доложить об итогах организованных проверок в связи с нашумевшим в свое время уголовным делом о незаконном усыновлении волгоградских сирот иностранцами. По версии следствия, главной обвиняемой проходила гражданка России и Италии Надежда Фратти.

– В эфире одного из федеральных телеканалов продолжилось обсуждение событий, связанных с уголовным делом, по которому ранее в Волгограде был вынесен приговор в отношении Надежды Фратти (Щелгачевой) и других соучастников преступления, – рассказали V102.RU в пресс-службе СК России. – Глава ведомства поручил руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову доложить о результате проведенной проверки и установленных обстоятельствах.

Уточняется, что ранее Бастрыкин требовал проверить факты возможного похищения детей в Волгоградской области с последующим нелегальным вывозом в иностранные государства, к которым может быть причастна ранее осужденная в Волгограде Надежда Фратти (Щелгачева). Также сообщалось, что аналогичные эпизоды могли иметь место в Пермском крае и Республике Коми. Об этом стало известно в ходе популярного ток-шоу Андрея Малахова.

Журналисты «Высоты 102» с 2001 года пристально следили за нашумевшей историей и чередой приговоров. Лишь спустя девять лет – в конце июня 2010 года – в деле Фратти наконец поставил точку Волгоградский областной суд. Вместе с основной фигуранткой на скамье подсудимых оказались ее сообщники: экс-директор Кировского детдома Волгограда Татьяна Чаплина, главврач Михайловского дома ребенка Антонина Текучева и бывшая сотрудница облкомитета образования Валентина Герусова.

В суде выяснилось, что подельники Фратти оказывали ей помощь в подборе детей, в доступе к базе данных сирот. Также ее снабжали чистыми бланками с печатями, возглавляемых ими учреждений. Впоследствии Фратти подделывала официальные документы для ускорения процесса усыновления. За оказанные услуги итало-российская гражданка расплачивалась довольно щедро. И Чаплина, и Текучева и Герусова неоднократно за ее счет летали в Италию. Сама же Фратти, по версии следствия, за каждого переправленного за границу ребенка получала по 2500 долларов.

В ходе судебного следствия было установлено, что при содействии Надежды Фратти, которая представляла итальянскую фирму «Аркобалено» (в переводе на русский — «Радуга»), в период с 1993 по январь 2001 годов на Апеннинский полуостров отправили около 600 ребятишек из детдомов Волгоградского региона. Больше всего сирот вывезли в Италию из приютов, расположенных в Волжском, Волгограде и Михайловском районе области.

Примечательно, что по этому делу трижды выносились обвинительные приговоры, однако фигуранты добиваются оправдания и не признают своей вины. С приговором, вынесенным в далеком 2010-м году, они также не согласились. И хотя наказание оказалось условным, и осужденных освободили от него за истечением срока давности, адвокаты все равно заявили о намерении снова обжаловать приговор.

Коллаж: ИА «Высота 102»