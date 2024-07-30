Общество

Депутат Госдумы от Волгоградской области застрял в протестующем Каракасе

Общество 30.07.2024 08:19
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30.07.2024 08:19




Депутат Государственной думы РФ Алексей Волоцков от Волгоградской области оказался в центре протестов в столице Венесуэлы. Как сообщает V102.RU, депутат выступил с видеообращением в своем ТГ. По словам Волоцкова, обстановка в столице латиноамериканской страны напряжённая, перекрыты центр города и крупные трассы, в том числе ведущая к Каракасу. Молодёжь в масках нападает на полицию и провоцирует военных, утверждает депутат. Также он показал на видео эпизод волнений под окнами гостиницы, где находился. 

Алексей Волоцков приехал 26 июля в страну как член международной наблюдательной группы по выборам президента Венесуэлы от Российской Федерации наблюдать за прозрачностью и чистотой процесса. Однако победа Мадуро устроила не всех граждан этой страны и в столице начались волнения. 

С Алексеем Волоцковым все в порядке - он  находится на территории российского посольства. Сам политик в видеообращении обвинил в происходящем финансируемую из-за рубежа оппозицию. При этом он призвал не переживать за него и выразил надежду, что уже сегодня все успокоится.

Видео Алексей Волоцков/t.me

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