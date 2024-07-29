Опубликован фоторепортаж с места крушения поезда Казань – Адлер под Волгоградом

В Волгоградской области уже шестой час ликвидируют последствия крушения пассажирского поезда №491, следовавшего по маршруту Казань – Адлер. Напомним, столкновение состава и самосвала на переезде Гремячая – Котельниково произошло 29 июля около 12.20. В результате происшествия с рельсов сошли девять пассажирских вагонов, в которых находились люди.





По сведениям администрации Волгоградской области, в городе Котельниково в пункты временно размещения, развернутые на территории города Котельниково, доставлены более 400 человек. Им оказывают всю необходимую помощь. Одновременно значительная часть пассажиров остаются на месте ЧП.





По сведениям информационного агентства «Высота 102», в Котельниковском районе Волгоградской области продолжают работать спасатели МЧС, сотрудники полиции, СК РФ, представители администрации района. Около двух часов назад на место прибыл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.









На прилегающей территории продолжают дежурство кареты скорой помощи, а также вертолет санавиации. При необходимости к месту ЧП также готов вылететь вертолет Ми-8 МЧС России, оснащенный медицинским модулем.









Планируется, что в течение часа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проведет на месте заседание оперативного штаба с участием всех служб, задействованных в ликвидации последствий ДТП.

– Идет работа правоохранительных структур, следствия, выясняются причины, которые привели к ДТП, – заявил глава региона. – Все службы оперативно прибыли на место, принимают меры по ликвидации последствий. Сейчас осуществляется обход, беседуем с каждым пассажиром, чтобы уточнить — продолжат ли они свой путь дальше в Адлер или будут возвращаться назад. У людей шок, это понятно. Но они очень по-доброму отзываются о действиях тех, кто пришел им незамедлительно на помощь в тяжелой ситуации. 416 человек находятся в пунктах временного размещения непосредственно в Котельниковском районе. 30 человек проходят углубленное медобследование. Из них трое находятся в тяжелом состоянии.





Кроме того, волгоградский губернатор планирует посетить в Котельниковской ЦРБ пострадавших пассажиров поезда Казань – Адлер. Известно, что некоторых пациентов планируют доставить в Волгоград.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

